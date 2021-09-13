Новини • Коронавірус і карантин

Якщо така динаміка захворюваності на COVID-19 у Львові зберігатиметься протягом наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин, - Садовий

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Якщо така динаміка захворюваності на COVID-19 у Львові зберігатиметься протягом наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин, - Садовий
Мер Львова Андрій Садовий заявив про зростання захворюваності на коронавірус у місті і закликав жителів дотримуватися карантинних норм, дбати про власне здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Зараз ми перебуваємо в зеленій зоні, але якщо ви подивитесь динаміку, то будете подивовані. Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих з коронавірусом, а сьогодні в цьому медичному закладі – приблизно 200 таких пацієнтів. Якщо така динаміка буде зберігатись впродовж наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин.

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Впродовж літа зберігалась спокійна ситуація, люди розслабились, перестали носити маски і зберігати дистанцію. Зараз ми спостерігаємо ріст. Якщо ми не будемо любити себе і дотримуватись всіх карантинних обмежень, то будемо масово хворіти. Велике прохання до всіх бути мудрими і дбати про себе", – сказав мер Львова.

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Топ коментарі

  • йОСИП
    Андрійку-голубційкові що пархатий альфабанк скаже , те він і зробить. Така у заднєпривідних доля, андрійко доля.
  • belge
    Смутьян. Не поддерживает политику партии.
  • ПанСан
    Родственница пришла в гости, глаза круглые, говорит от ковида умерла её одноклассница, 62 года. Болела в сентябре 2020. Умерла в апреле 2021 - сердечный приступ.
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