Чоловіка, який погрожував підірвати гранату на Херсонщині, затримали, постраждалих немає, - джерело

Чоловіка, який погрожував підірвати гранату на Херсонщині, затримали. Ніхто в результаті події не постраждав.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що правоохоронці затримали чоловіка без застосування зброї.

Зазначається, що в результаті події ніхто не постраждав. У затриманого вилучили дві гранати РГД-5.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нетверезий чоловік погрожує підірвати гранату у власному будинку на Херсонщині.

Також дивіться: Погрожував підірвати гранатою за зауваження співмешканці: поліцейські Буковини затримали 43-річного зловмисника. ФОТО