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Понад 56% дорослого населення України не планує вакцинуватися від COVID-19 в найближчій перспективі, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

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Понад 56% дорослого населення України не планує вакцинуватися від COVID-19 в найближчій перспективі, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"
На початку нової хвилі захворюваності COVID-19 рівень вакцинації в Україні є вкрай низьким порівняно з європейськими країнами. Разом з тим, понад 56% дорослого населення країни не планує робити щеплення в найближчій перспективі.

Про це свідчать дані всеукраїнського дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із Центром політичної соціології протягом 14-24 серпня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Дані опитування показують частку вакцинованих від COVID-19 громадян, яка майже ідентична з офіційною статистикою і становить близько 18% дорослого населення країни, яке постійно проживає в Україні.

Однак низькі темпи вакцинації найближчим часом можуть ще більше загальмувати, з огляду на те, що понад 56% дорослого населення країни не планує робити щеплення в найближчій перспективі.

Цікавий і той факт, що респонденти, які не хворіли на COVID-19, прищеплюються або планують робити щеплення значно рідше, ніж ті, які перехворіли на коронавірус.

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Понад 56% дорослого населення України не планує вакцинуватися від COVID-19 в найближчій перспективі, - опитування Фонду Демократичні ініціативи 01

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    У меня один родственник (переболевший, здоровый, 45) после прививочки слёг на несколько дней, другой, 52+ получил в подарочек паралич в поллица, вроде проходит.

    Такшта какта не очень то хочется повторять.
  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    Для вакцинованих в першу чергу лікування від К має бути платним з тієї причини, що на них вже витратили мільярди грн. (і ще витратять не один десяток мільярдів) на захист, а тепер ще й лікування безкоштовне? З якого переляку?
  • алекс философ
    Цей проплачений троль греф, під кожним постом строчить за вакцини. Не звертай уваги. Не може знайти нормальну роботу, то за 30 срібняків ярий вакцинатор
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