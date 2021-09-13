Понад 56% дорослого населення України не планує вакцинуватися від COVID-19 в найближчій перспективі, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"
Про це свідчать дані всеукраїнського дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із Центром політичної соціології протягом 14-24 серпня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.
Дані опитування показують частку вакцинованих від COVID-19 громадян, яка майже ідентична з офіційною статистикою і становить близько 18% дорослого населення країни, яке постійно проживає в Україні.
Однак низькі темпи вакцинації найближчим часом можуть ще більше загальмувати, з огляду на те, що понад 56% дорослого населення країни не планує робити щеплення в найближчій перспективі.
Цікавий і той факт, що респонденти, які не хворіли на COVID-19, прищеплюються або планують робити щеплення значно рідше, ніж ті, які перехворіли на коронавірус.