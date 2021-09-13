Три типи паспорта вже доступні в "Дії"
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Тепер в застосунку "Дія" відображаються небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал застосунку.
Зазначається, що в Україні закордонним паспортом в застосунку "Дія" можна користуватися так само, як і звичайним внутрішнім. Однак для виїзду за кордон він не підійде.
На сьогоднішній день в "Дії" доступні три типи паспорта:
- ID-картка;
- біометричний закордонний паспорт;
- небіометричний зарубіжний, виданий після 2015 року
Паспорт-книжечка поки не відображається.