Підвищення податків призведе до девальвації гривні та тінізації бізнесу в Україні, - економіст

Підвищення податків для бізнесу призведе до зростання тіньової економіки, в умовах кризи податкове навантаження потрібно знижувати. Про це заявив економічний експерт Андрій Новак.

"В економічній теорії, як і на практиці, класична реакція на економічну кризу і на економічний спад – це зменшення податкового навантаження на бізнес. Це один з найдієвіших методів – як спад по-перше зменшити в своєму обсязі, а по-друге, – скоротити, зменшити термін падіння національної економіки через зниження податкового навантаження", - зазначив Новак, коментуючи наміри влади підвищити податки законопроєктом 5600.

Він нагадав, що нині відбувається падіння цін на ключові експортні позиції України на світових ринках, тож, вочевидь, вже найближчим часом варто очікувати сповільнення економічного розвитку. За таких умов, на думку економіста, влада мала б підтримати бізнес, а не збільшувати податкове навантаження на нього.

"В Україні, на жаль, уряд, як і Нацбанк працюють не за економічною наукою, а скоріше проти неї, думаючи, що закони економіки можна обманути. Будь-яка спроба обманути закони економіки, як і закони фізики, хімії чи біології вона повертається назад бумерангом у вигляді ще більш тривалого падіння національної економіки, інфляції і девальвації національної грошової одиниці", - наголосив Новак.

Окрім того, він вважає, що підвищення податків змусить бізнес йти "в тінь", тож замість очікуваного збільшення надходжень до бюджету, влада отримає зростання нелегального сектору економіки.

"Практика українська показує, що збільшення податкового навантаження, збільшення ставки податку чи акцизів, воно не призводить до математичного пропорційного збільшення податкових надходжень. В українських умовах збільшення податкового навантаження призводить до тінізації економіки, тінізації відповідних ринків. Це реакція як виробників, так і торговців на те, що держава хоче більше забирати у вигляді податків, зборів чи акцизів", - пояснив Новак.

Як відомо, на минулому тижні вартість руди на світових ринках поновила антирекорд: за даними S&P Global Platts, її продавали по $130 за тонну. Таким чином, буквально за тиждень вона подешевшала на 2,5%, а з серпня втратила у вартості вже понад 50 доларів (тоді вона коштувала $ 183 / тонна).

Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити законопроєкт щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес та погіршить інвестиційний клімат країни.

Водночас народна депутатка, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що зміни до Податкового кодексу, запропоновані урядом (законопроєкт 5600), призведуть до інфляції та зростання безробіття, а також втрати конкурентоздатності вітчизняних підприємств.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.