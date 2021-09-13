43% українців підтримують запровадження карантину через коронавірус, 23% - проти, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

23% українців схиляються до думки, що потрібно якнайшвидше відмовитися від карантинний обмежень, попри ризики і застереження про поширення коронавірусу, щоб більшість людей могли працювати і заробляти на життя.

Про це свідчать дані всеукраїнського дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 14-24 серпня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому 43% схиляються до іншої думки - потрібно ретельно дотримуватися карантину, поки ризики поширення захворюваності не будуть подолані, навіть якщо це обернеться зниженням добробуту для більшості громадян.

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Важливо, зокрема, і те, що більш як третина опитаних не змогли обрати ні перший, ні другий варіант відповіді.

Неоднозначне ставлення до карантину підтверджує той факт, що практично рівні частини респондентів підтримають або виступають проти мера / сільського голови, якщо він / вона запропонує скасувати карантинні заходи в населеному пункті респондентів. Приблизно 40% респондентів виступають "за" таке рішення і така ж кількість - проти.