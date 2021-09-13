Додатково "дякувати" лікарям не готові 68% опитаних жителів України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Третина опитаних (33%) громадян України визнали, що їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря або за медичну процедуру. Водночас 68% громадян не згодні з тим, що лікарям треба додатково доплачувати за кращу якість послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва.

Так, згідно з даними дослідження, третина опитаних (33%) визнали, що їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря або за медичну процедуру (укол, перев'язка тощо) або діагностику (рентген, УЗД тощо), ще 35% не робили цього, а 29% українців не зверталися по такі медичні послуги.

"Якщо порівняти з минулими роками, в яких проводилось це дослідження, частка тих, хто додатково сплачував за певну послугу, не змінилася. Водночас частка тих, хто не вносив додаткову плату за лікування, зросла (у 2020 р. частка становила 23%, а у 2021 р. – 35%)", - зазначено в дослідженні.

Не згодні з тим, що лікарям треба додатково доплачувати за кращу якість послуг, 68% опитаних жителів України.

Найбільше з такою практикою не згодні жителі південних областей - 77%.

"Порівняно з 2019 р. спостерігається негативна тенденція до зменшення кількості тих, хто не вважає, що лікарям варто додатково доплачувати, – їхня частка у 2021 р. зменшилась більш ніж на 11% проти 2019 року", - зазначено у звіті.

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Водночас кількість тих, хто поділяє думку про додаткову подяку лікарям, також має тенденцію до зменшення. За три роки частка таких людей зменшилась на 6%.

Також, за даними опитування, в середньому в місяць українці витрачають на ліки і лікування від 200 до 500 грн.

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Опитування проведено методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння використовуються дані загальнонаціональних досліджень, проведених Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року та з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Фінансування усіх згаданих опитувань здійснювалося в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.