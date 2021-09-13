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Німецький регулятор розпочав сертифікацію "Північного потоку - 2"

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Німецький регулятор розпочав сертифікацію "Північного потоку - 2"
Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur почало сертифікацію газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомило 13 вересня видання Montel, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що регулятор отримав всю необхідну документацію, але на остаточне рішення піде до чотирьох місяців.

Цю інформацію підтвердив "Интерфаксу" прессекретар агентства Фітьо Вульф. За його словами, рішення регулятора повинні передати Єврокомісії.

"Підприємство надало всі документи, згідно із законом на розгляд і прийняття рішення у нас є до чотирьох місяців часу, потім рішення має бути передано Єврокомісії", - сказав Вульф.

За його словами, мова не йде про запуск газопроводу, лише про його сертифікацію та відповідність нормам газової директиви ЄС. Якщо на час введення в експлуатацію газопроводу сертифіката від Bundesnetzagentur не буде, це може спричинити штрафи. Рішення про введення газопроводу в експлуатацію приймають інші відомства.

10 вересня "Газпром" оголосив, що будівництво "Північного потоку 2" повністю завершено.

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Топ коментарі

  • Ярослав Волохов
    А что для нас это меняет? Если Украина снова попадет под власть Рашки, здесь пол страны уничтожат а вторую половину загонят в Сибирь. Потому что их илитка смотрит на нас как на взбунтовавшихся рабов. А непокорных рабов уничтожают.
    Так что с газопроводом или без, добиваются целей или нет, но они наши враги, которые несут нам только страдания и смерть. Или ты повелся на сладкие слова Плешивца про "один народ"? Так это вранье. Как только мы окажемся в их власти, они нам покажут "один народ".
  • Харьков Сумской
    Відлік до бану пішов...
  • Ярослав Волохов
    При Сталине это не сильно помогало. Пускали под нож всех - даже покорных, даже лизоблюдов, даже самих палачей. С тех пор московиты ничуть не изменились и мечтают повторить. Так что лучше всего просто не попадать под их власть.
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