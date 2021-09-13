Гендиректор НВО "Павлоградський хімзавод" Шиман про підозру від НАБУ: Справу сфабриковано на замовлення гірничо-збагачувальних комбінатів

Гендиректор державного підприємства "НВО "Павлоградський хімічний завод" Леонід Шиман, якого НАБУ підозрює у зловживанні службовим становищем, заявив, що ця справа сфабрикована військовою прокуратурою на замовлення гірничо-збагачувальних комбінатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції.

"Військова прокуратура сфабрикувала цю справу на замовлення гірничо-збагачувальних комбінатів, що належать не найбіднішим людям у цій країні, які по суті справи хотіли заробляти додатковий прибуток за рахунок покупки продукції держпідприємств нижче собівартості. Так як наше підприємство відмовилося це робити ... нам тому зупинили виготовлення вибухових матеріалів на підприємстві. Ми тоді втратили виробничі потужності, звільнили 51 людину, підприємство не отримало можливість заробити майже 236 млн грн", - зазначив Шиман.

"З якої причини це зараз робить НАБУ, я не знаю, до кінця я не розумію. Те, що це позначиться однозначно на програмі підвищення обороноздатності країни - так. бо вибиватимуться ключові фахівці в цій галузі. ... Я повністю впевнений, що ця справа "зшита білими нитками", а наші адвокати в суді зможуть довести, що жодних збитків, тим більше в 43 мільйони, які заявлені в цій справі, підприємство не зазнало. Навпаки, заробило більш я 97 млн ​​грн прибутку, з яких оплатили повністю всі податки", - додав він.

За словами Шимана, Державне підприємство "Павлоградський хімічний завод" як виконувало свої виробничі плани, так і буде виконувати.

"Наше підприємство є стратегічним і належить до військово-промислового комплексу України. Основні цілі, які перед нами сьогодні поставили президент України, уряд України, РНБО, - це створення високоточних ракетних видів озброєнь з метою захисту нашої Батьківщини від потенційних агресорських нападок на нашу країну", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що держпідприємство "Павлоградський хімзавод" з вини керівництва недоотримало 43 млн грн доходу.

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