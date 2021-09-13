Причина масового отруєння в школі Хмельницького - золотистий стафілокок, який виявили у чотирьох працівників харчоблоку

Масове отруєння в школі Хмельницького спровокувала бактерія золотистого стафілококу, яку виявили у чотирьох працівників персоналу харчоблоку навчального закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хмельницький обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Станом на 13 вересня спалах розшифровано – встановлено джерело збудника інфекції (у 4 працівників персоналу харчоблоку із зіву/носа та калу виділено золотистий стафілокок). Під час приготування їжі відбулося обсіменіння сировини та продуктів: із 12 зразків харчових продуктів у 3 стравах – золотистий стафілокок (паелья, шніцель та інші); із 60 змивів у 27 зразках – золотистий стафілокок.

Як повідомлялося, раніше в одній зі шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед захворілих - учні 1-4 класів, які харчувалися в шкільній їдальні. Станом на 17:00 9 вересня 2021 року був відомо про 85 отруєних (з них 84-діти), в Хмельницьку інфекційну лікарню в стані середньої тяжкості були госпіталізовані 11 осіб (в тому числі 1 дорослий).

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Навчальний заклад поки перейшов на дистанційну форму навчання. Робота харчоблоку припинена.

У підрозділи поліції звернулися 39 батьків. За фактом масового отруєння розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) КК України. В рамках розслідування призначено ряд експертиз.