Зеленський про блокування Радою суддів судової реформи: Кожна незаконна дія отримає негайну відсіч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи, 16 вересня в Офісі Президента України відбудеться робоча зустріч за участю голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки".

"Відповідно до абзацу шостого пункту 23-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" № 1635-ІХ від 14 липня 2021 року, суб’єкт формування Етичної ради подає голові Вищої ради правосуддя список кандидатів до складу Етичної ради протягом тридцяти днів з дня надходження відповідного звернення голови Вищої ради правосуддя", - йдеться в повідомленні на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що суб’єктом подання є, серед іншого, Рада суддів України, яка має делегувати трьох представників до Етичної ради, однак на сьогоднішньому засіданні Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради. Це викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини – очищення судової системи.

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"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку", – зазначив Зеленський.

Зеленський також подякував міжнародним організаціям, які минулого тижня делегували експертів конкурсної комісії, що обиратиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Етичної ради.

Раніше на своєму засіданні 13 вересня члени Ради суддів відмовилися делегувати своїх представників в Етичну раду, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП.