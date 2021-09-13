Після виборів до Держдуми на окупованому Донбасі Росія не зможе більше сказати "нас там немає", - член ТКГ Іванова
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила член української делегації в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.
"Не тільки студентів змушують голосувати на майбутніх російських виборах, це стосується і "державних службовців" в ОРДЛО. Це не тільки студентів стосується, це дуже велика частина населення Донбасу, яка проживає на окупованих територіях. Більшість з них будуть вимушені голосувати не тому, що вони хочуть, а тому, що це для них спосіб виживання", - сказала вона.
За словами Іванової, якщо "таке відбудеться і на Донбасі люди голосуватимуть, то Росія не зможе більше сказати ані в мінських переговорах, ані на міжнародних майданчиках чи будь-яких інституціях, що "нас там нєт".
"Для того щоб вони проголосували на цих територіях, за законами України й за всіма міжнародними договорами мають бути державою Україна організовані там закордонні округи. Якщо такі округи Україною там не будуть створені, то громадяни Росії не можуть голосувати на цих територіях", - пояснила вона.
На запитання, як має реагувати Україна, учасниця ТКГ відповіла:
"Я думаю, Україна на це буде реагуватиме належним чином і звертатися до міжнародної спільноти, щоб ці вибори були визнані недійсними не тільки Україною, а й іншими державами. Крім того, буде відповідна реакція на те, що ці території не тільки окуповані, але Росія вважає їх своїми, якщо проводить вибори. А це значить – така ж сама анексія, як і в Криму".