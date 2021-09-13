Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Після виборів до Держдуми на окупованому Донбасі Росія не зможе більше сказати "нас там немає", - член ТКГ Іванова

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Після виборів до Держдуми на окупованому Донбасі Росія не зможе більше сказати "нас там немає", - член ТКГ Іванова
Після того, як жителі окупованих районів Донбасу проголосують на виборах до Держдуми Росії, Кремль більше не зможе стверджувати, що "нас там немає".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила член української делегації в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

"Не тільки студентів змушують голосувати на майбутніх російських виборах, це стосується і "державних службовців" в ОРДЛО. Це не тільки студентів стосується, це дуже велика частина населення Донбасу, яка проживає на окупованих територіях. Більшість з них будуть вимушені голосувати не тому, що вони хочуть, а тому, що це для них спосіб виживання", - сказала вона.

За словами Іванової, якщо "таке відбудеться і на Донбасі люди голосуватимуть, то Росія не зможе більше сказати ані в мінських переговорах, ані на міжнародних майданчиках чи будь-яких інституціях, що "нас там нєт".

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"Для того щоб вони проголосували на цих територіях, за законами України й за всіма міжнародними договорами мають бути державою Україна організовані там закордонні округи. Якщо такі округи Україною там не будуть створені, то громадяни Росії не можуть голосувати на цих територіях", - пояснила вона.

На запитання, як має реагувати Україна, учасниця ТКГ відповіла:

"Я думаю, Україна на це буде реагуватиме належним чином і звертатися до міжнародної спільноти, щоб ці вибори були визнані недійсними не тільки Україною, а й іншими державами. Крім того, буде відповідна реакція на те, що ці території не тільки окуповані, але Росія вважає їх своїми, якщо проводить вибори. А це значить – така ж сама анексія, як і в Криму".

Топ коментарі

  • Роман Петров 34ac3a86
    Доказательств их присутсвия предостаточно. Вот только что с этими доказательствами делать?
  • ьля
    как только будут такие доказательства, оон немедленно введет туда свои "белые каски", рф будет отключена от системы "свифт", а под киевом найдут месторождение нефти.
  • Харьков Сумской
    Где ЕС, где США?
    Где, бл... новые санкции?
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