Україна і МБРР уклали дві угоди на загальну суму $ 411 млн, - Шмигаль
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Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйонів доларів.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"200 млн доларів будуть спрямовані на розвиток вищої освіти в Україні, 211 млн доларів - на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E", - підкреслив глава уряду.