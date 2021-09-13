У ніч з 14 на 15 вересня громадський транспорт у Києві працюватиме на годину довше через проведення матчу "Динамо" - "Бенфіка"

У ніч із 14 на 15 вересня, у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Бенфіка" (Лісабон), роботу столичного метро та наземного громадського пасажирського транспорту буде продовжено на 1 годину.

Про це повідомили комунальні підприємства "Київський метрополітен" і "Київпастранс", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, у ніч із 14 на 15 вересня на 1 годину подовжать роботу маршрутів:

тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайних – №№ 1, 8, 28.

Також буде забезпечено чергування резервних автобусів, які в разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

Окрім цього, можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри – станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. "Київський метрополітен" перепрошує за незручності та закликає дотримуватися маскового режиму.

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