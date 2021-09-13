Німецькі та польські ЗМІ обговорюють, чому Дуда не став зустрічатися з Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у суботу, 11 вересня відвідувала Польщу. Але польський президент Анджей Дуда не став із нею зустрічатися. За офіційною версією, не співпали графіки.

Про те, чому насправді польський лідер не захотів зустрітися з канцлеркою ФРН, тепер міркує преса Німеччини і Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Формально польський президент у день візиту канцлера поїхав на захід, присвячений діяльності профспілки "Солідарність" у Шльонському воєводстві. Офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що Меркель поставилася до цього "з розумінням".

Про те, що зустрічі не буде, стало відомо напередодні візиту. Німецьке видання Welt am Sonntag тоді писало: "З точки зору Німеччини, відмова є образою і доказом складних відносин. З жодною іншою країною-партнером у Берліна немає таких холодних відносин, як із Польщею".

Німецька газета Die Welt стверджує, що після приїзду до Варшави Меркель довелося скоригувати програму свого візиту.

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"Звичайно, пізніше вона отримала букет квітів від прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, проте президент Анджей Дуда, який по протоколу є першою особою в державі, не привітав Меркель", - підкреслює оглядач Філіп Фріц.

На його думку, таким чином Варшава вирішила відповісти Меркель за те, що та не запросила Дуду на урядові консультації в Берлін.

Інше видання Sueddeutsche Zeitung припустило, що Дуда вирішив відмовитися від зустрічі через запуск "Північного потоку-2".

"Дуда не захотів зустрічатися з Меркель, тому що вона нічого не зробила проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2", який, на думку Варшави, шкодить енергетичній безпеці", - вважає публіцист Sueddeutsche Zeitung Флоріан Хассель.

Про це ж пишуть і польські ЗМІ: вони зазначають, що про зміни в графіку, через які Дуда не зміг зустрітися з Меркель, було оголошено невдовзі після того, як Росія заявила про завершення будівництва "Північного потоку-2".

Польський політолог Бартош Велічський на сторінках Wyborcza зазначив, що президент Анджей Дуда "порадував своїх найвідданіших виборців".

"Він став єдиним польським політиком, який успішно протистоїть німцям і відмовився зустрітися з канцлеркою Ангелою Меркель, яка приїхала до Варшави з прощальним візитом. Витік інформації з президентського палацу, що поширюється національними ЗМІ, свідчить, що це була відплата за "Північний потік - 2" і за німецьку зарозумілість, бо в червні Меркель не хотіла організовувати польсько-німецькі урядові консультації в Берліні", - стверджує польський експерт.

При цьому він припускає, що Дуда "просто образився на німців", тому що вони спочатку погодили дату візиту з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, а не з першою особою держави.

"Але це не змінює того факту, що показова відмова Меркель, можливо, була найефектнішим ходом Дуди у зовнішній політиці. І найбільш руйнівним", - зазначає політолог.