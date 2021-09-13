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В інтернеті виявлено базу, яка містить 53 млн записів із персональними даними українців, - Офіс омбудсмена

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В інтернеті виявлено базу, яка містить 53 млн записів із персональними даними українців, - Офіс омбудсмена
У мережі виявлено базу даних жителів України, яка може містити майже 53 мільйони записів з особистою інформацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Співробітники департаменту у сфері захисту персональних даних секретаріату уповноваженого ... на одному з вебсайтів у мережі "інтернет" виявили ​​базу даних жителів України, яка може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинку і квартири", - сказано в повідомленні.

У базі може міститися майже 53 мільйони записів.

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Офіс омбудсмена направив лист "про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і вжиття відповідних заходів реагування" в Нацполіцію.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А что ссылку трудно выложить на базу шоб скачать?
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Цифровизация, понимаешь. Дия-шмия всякая.
  • Ben23
    100% Дия, она такая, её ещё никто не хакнул. Наверное потому что и так всё в интернете валяется.
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