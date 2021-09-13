В інтернеті виявлено базу, яка містить 53 млн записів із персональними даними українців, - Офіс омбудсмена
14 19445
У мережі виявлено базу даних жителів України, яка може містити майже 53 мільйони записів з особистою інформацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
"Співробітники департаменту у сфері захисту персональних даних секретаріату уповноваженого ... на одному з вебсайтів у мережі "інтернет" виявили базу даних жителів України, яка може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинку і квартири", - сказано в повідомленні.
У базі може міститися майже 53 мільйони записів.
Офіс омбудсмена направив лист "про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і вжиття відповідних заходів реагування" в Нацполіцію.