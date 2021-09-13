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Зеленська: До кінця року в Україні з'явиться 28 нових притулків для жертв домашнього насильства

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Зеленська: До кінця року в Україні з'явиться 28 нових притулків для жертв домашнього насильства
Крім притулків, будуть створювати і денні центри, в які постраждалі від домашнього насильства можуть прийти на консультацію.

Про це в інтерв'ю виданню "Кореспондент" розповіла перша леді Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленської, Україна не стала винятком у переліку країн, в яких протягом локдауну "різко загострилися випадки гендерно-обумовленого домашнього насильства, в більшості випадків такими жертвами стають жінки".

"Згідно з планом дій, який був затверджений Кабінетом міністрів, тільки до грудня має бути створено 28 нових шелтерів. Крім них будуть створюватися ще й денні центри допомоги: щоб, якщо немає готовності піти з дому, можна було прийти і проконсультуватися так, щоб ніхто із сусідів і близьких не знав про це", - розповіла Зеленська в інтерв'ю виданню "Кореспондент", опублікованому 13 вересня.

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У шелтерах, за словами Зеленської, буде передбачена можливість розміщення жертв домашнього насильства на термін від 3-х до 6-ти місяців, в т.ч. з дітьми, а також надання первинної правової допомоги навіть у випадках відсутності документів.

Для фінансування запуску таких притулків, а також денних центрів і спеціальних служб у поліції Кабмін ще влітку виділив субвенцію в розмірі близько 275 млн грн.

Також перша леді повідомила про створення 40 мобільних бригад (служб швидкого реагування) з питань насильства в сім'ї.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Что там с финансированием лечения раненных солдат на фронте? Хотелось бы услышать чёткую и ясную позицию. А то у нас то домашнее насилие, то лгбт, то бездомные зверушки, а вот на решение реальных проблем почему-то волонтёры до сих пор собирают
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    страдает от безделия бедняжка.... питание в школах по японской можели уже налажено - можно и за жертв насилия приниматься...
  • ьля
    ну, бабло-то понятно, но по сути - жертве насилия предлагают просто убежать? пересидеть пару месяцев, пока благоверный сменит гнев на милость?
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