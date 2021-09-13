Новий глава БЕБ Мельник писав у дисертації про важливість курсу на СНД, - "Схеми". ВIДЕО

Вадим Мельник захистив дисертацію в 2016 році і став кандидатом юридичних наук. У науковій роботі він посилається переважно на російські джерела, хвалить економічну стратегію РФ і називає членство в СНД фактором подальшого розвитку України.

Дисертацію Мельника прочитали журналісти програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тема наукової роботи - "Забезпечення економічної безпеки держави".

Мельник згадує про подальший розвиток України шляхом входження в геополітичні об'єднання - в тому числі і СНД.

Для вирішення криміногенної ситуації у сфері економіки країни у 2016-му році Мельник рекомендував, в тому числі, забезпечити "плідну співпрацю з правоохоронними та іншими компетентними органами зарубіжних країн, в першу чергу держав – учасниць СНД".

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Окремо журналісти звернули увагу, що у своїй науковій роботі Вадим Мельник опирався на численні російські джерела. Розмірковуючи про стратегію економічної держави, він посилався, наприклад, на "Державну стратегію" економічної безпеки Російської Федерації"; наводив дисертацію під назвою "Діяльність органів внутрішніх справ за матеріалами Приволжського Федерального округу РФ"; опирався на дисертацію про "Правові та організаційні аспекти діяльності та митних органів РФ".

На питання журналістів про те, чому він згадував про це вже після окупації Криму і початку війни на сході України Мельник відповів, що не пам'ятає, про що мова. "Я зараз не пригадаю конкретно, в якому контексті це фраза, але необхідно враховувати економічні зв'язки. Щоб забезпечити економічну безпеку - треба, щоб національна економіка чітко і дуже стійко працювала", - сказав Мельник.

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На уточнення, чи справді він вважав у 2016-му році, що Україні треба бути частиною СНД, Мельник підкреслив: "Жодним чином ні. Україна – це незалежна держава. Жодним чином вона не може бути в СНД. Зараз чітко не пригадаю, що я мав на увазі. Тому якщо можна – не робіть з мене ворога держави".