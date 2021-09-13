ТСК допитала і запротоколювала свідчення у справі "вагнерівців" офіцерів розвідки Червінського та Семенюка, - "слуга народу" Безугла

Інформацію щодо справи "вагнерівців", яку надали сьогодні ТСК два офіцери розвідки Червінський і Семенюк, долучать до матеріалів роботи комісії.

Про це в інтерв'ю журналістам під будівлею Комітетів ВР сказала глава ТСК Мар'яна Безугла ("Слуга народу"), передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, те, що говорили офіцери, було запротокольовано і збережеться в архіві.

"Глава ГУР (Кирило Буданов. - Ред.) підтвердив, що ці офіцери свого часу обіймали посади в Головному управлінні розвідки", - зазначила нардеп, і додала: "За інформацією, яка була надана, а потім підтверджена ГУР, вони (офіцери розвідки. - Ред.) були залучені до спецзаходу і також були уповноважені приймати рішення на оперативно-тактичному рівні. Відразу зазначу, що вони не володіли всією картиною спецзаходу, а відповідали за його частину. Вся картина складалася з зусиль різних управлінь, підрозділів Головного управління розвідки, а в подальшому в кооперації з СБУ. Червінський прийшов до Головного управління розвідки з СБУ. До цього працював в так званому управлінні "К", яке займається антикорупційною діяльністю. Потім займався контррозвідкою, а потім перейшов в ГУР. ... Напевно, у вас є питання, чи збігаються коментарі цих джентльменів з тим, що опрацювала ТСК? Чи збігаються в тому, що спецзахід було сплановано і реалізовано влітку 2020 року. За їхніми свідченнями, не збігаються терміни проведення. Тобто, відповідно до наших даних, безпосередньо активна фаза прийняття рішень - це липень 2020. Проте, весь спеціальний захід - це 2020 рік. Також з боку цих фахівців було підтверджено, що раніше проводилося документування, зокрема, з 2014 року, а з 2018 року - початок документування у вигляді вербування і пошуку певних осіб, які брали участь в роботі приватних військових компаній, і в реалізації агресії Росії на сході України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТСК повторно запросить на засідання у справі "вагнерівців" ексначальника ГУР Міноборони Бурбу: він не виходить на зв'язок, - "слуга народу" Безугла

Нардеп також розповіла, що особисті думки офіцерів не збігаються з думкою ТСК.

"Вони вважають, що спеціальний захід був повністю успішним, і що просто надійшла команда про його скасування. Один з прикладів, чому вони вважають, що спецзахід був успішним - це те, що група безперешкодно перетнула кордон (Росії та Білорусі. - Ред.). Хоча я в коментарях в п'ятницю звертала увагу, що було оцінено в рамках спільної роботи відомства, як один з ризиків", - пояснила глава ТСК.

Безугла також повідомила, що також були допитані й інші учасники спецзаходу, чиї прізвища вона озвучити не може в силу секретності.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи має Безугла називати прізвища цих офіцерів, вона заявила:

"Я доповідаю те, що можу обговорити з шанованими журналістами. Учасники опитування назвали свої прізвища не в режимному кабінеті. Вони були попереджені про відповідальність і про те, що вони беруть участь у (засіданні. - Ред.) ТСК, і не є посадовими особами і що не мають права розкривати держтаємницю".

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Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення. У відповідь, автори сюжету про Вагнергейт: старший міжнародний кореспондент офісу CNN з пострадянських країн Matthew Chance і редактор відділу новин лондонського офісу CNN Zahra Ullah були звинувачені радником Офісу Президента України Михайлом Подоляк у взаємодії з ФСБ Росії.

Зазначимо, що автор матеріалу CNN Меттью Ченс раніше висвітлював візит Зеленського на Донбас, президент давав йому коментарі.

Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Офіс Президента звинуватив у зв'язках з ФСБ журналіста CNN, якого Зеленський возив на фронт і запрошує на всі пресконференції".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.