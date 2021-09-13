Від початку доби війська РФ на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Зайцевого війська РФ обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецька російські окупанти вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог застосовував ПТРК і 120-мм міномети, за добу - 10 порушень "тиші", - штаб

У напрямку Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

У районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських воїнів немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2,5 гектара території, передали на знищення 64 вибухонебезпечні предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.