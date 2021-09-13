У Раду надійшло клопотання про позачергові вибори мера Кривого Рогу, - нардеп Качура. ДОКУМЕНТ

До Верховної ради України надійшло клопотання про позачергові вибори мера Кривого Рогу у зв'язку з загибеллю міського голови Костянтина Павлова.

Про це нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У Раду зайшли документи щодо призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу. У парламенту тепер є 90 днів, щоб ухвалити рішення", - написав Качура.









Він також додав, що орієнтовно розгляд цього питання на засіданні Комітету держвлади і місцевого самоврядування відбудеться в наступну середу.

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Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.

Вибори нового міського голови відбудуться не раніше березня 2022 року. До цього обов'язки мера виконує місцевий депутат від партії "Українська перспектива" Юрій Вілкул.