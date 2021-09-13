Дистанційного навчання на Буковині не буде, установи з невакцинованими педагогами закриватимуть на карантин, - ОДА
Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас залишилося кілька днів, щоб знайти правильні слова, переконати вчителів, педагогів, викладачів, що найкраща форма навчання - це очна. Студенти, діти повинні ходити в садок, в школу, в університети. Хочу підкреслити, що цієї осені не буде дозволено викладання онлайн. Ніякого дистанційного освітнього процесу не буде. Якщо немає 80% вакцинованих вчителів, школа буде закриватися на карантин, а діти будуть змушені сидіти вдома", - підкреслив він.
За словами Осачука, на сьогодні в області показника в 80% і більше вакцинованого персоналу досягли лише 36% від усіх навчальних закладів - шкіл, садочків, університетів, інститутів.
"Цього недостатньо, щоб усі навчальні заклади від садочка до університету змогли працювати, коли в країні буде введена "жовта" зона карантину. А вона буде введена вже з наступного понеділка", - додав очільник ОДА.