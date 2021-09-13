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Дистанційного навчання на Буковині не буде, установи з невакцинованими педагогами закриватимуть на карантин, - ОДА

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Дистанційного навчання на Буковині не буде, установи з невакцинованими педагогами закриватимуть на карантин, - ОДА
У Чернівецькій області школи і виші не переходитимуть на дистанційне навчання. Заклади освіти, в яких буде менше 80% вакцинованих педагогів, закриватимуть на карантин.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас залишилося кілька днів, щоб знайти правильні слова, переконати вчителів, педагогів, викладачів, що найкраща форма навчання - це очна. Студенти, діти повинні ходити в садок, в школу, в університети. Хочу підкреслити, що цієї осені не буде дозволено викладання онлайн. Ніякого дистанційного освітнього процесу не буде. Якщо немає 80% вакцинованих вчителів, школа буде закриватися на карантин, а діти будуть змушені сидіти вдома", - підкреслив він.

За словами Осачука, на сьогодні в області показника в 80% і більше вакцинованого персоналу досягли лише 36% від усіх навчальних закладів - шкіл, садочків, університетів, інститутів.

"Цього недостатньо, щоб усі навчальні заклади від садочка до університету змогли працювати, коли в країні буде введена "жовта" зона карантину. А вона буде введена вже з наступного понеділка", - додав очільник ОДА.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    В Черновицкой области школы и вузы не будут переходить на дистанционное обучение.

    "У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.

    Вы, я так понимаю, не читатель, а писатель.
  • Ольга Л a2cb2bef
    Педагоги целенаправленно не вакцинируются. Они очень ждут онлайн. Им нравится сидеть дома варить борщ, жарить рыбу, нянчит внуков. Одной рукой отправляют задание на вайбер, а другой поварешкой наливают борщ мужу, который прибежал на обед. А многие поняли, что можно отлично заработать. Получая зарплату в полном размере, сидя дома. Они ещё занимаются репетиторством. Цены подскачили. За час в период дистанционки составляют от 300грн минимум. Мало того, многим показалось и этого мало, они принимают учеников группами у себя дома. Не соблюдая дистанцию и зарабатывая в час до 1000грн. Потом очень выгодно местным властям не оплачивать коммуналку в учебных заведениях. Писийте, тратьте свет дома. Всё очень просто.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А какже быть с тим?

    ст. 53 Конституции Украины

    Каждый имеет право на образование. Полное общее среднее образование является обязательным. Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения, предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам.
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