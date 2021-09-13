Затримання російського бойовика Франчетті в Чехії: Лавров вимагає від Праги пояснень

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Чехія не повідомляла Росії про затримання росіянина, якого затримали за запитом України за те, що сприяв окупації Криму.

Слова міністра цитують російські державні ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лавров зазначив, що чеській владі направили низку запитів з проханням прояснити обставини затримання.

"Москва сподівається, що чеська влада буде строго дотримуватися закону і не піддаватиметься на політичні провокації", - додав глава МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про затримання учасника окупації Криму Франчетті: Працюємо над його передачею в Україну

Посольство Росії в Празі направило в МЗС Чехії ноту у зв'язку із затриманням Франчетті.

Як повідомлялося, 12 вересня на вимогу України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії.