Данілов здивований реакцією на його заяву про перехід України на латиницю: "Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, значить, Україні буде добре!"
Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Раніше Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю. "Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю", - сказав секретар РНБО.
"Несподівану для мене реакцію викликав зовсім невеликий фрагмент (з інтерв'ю Радіо Свобода - ред.), де я ствердно відповів на запитання слухача щодо доцільності запровадження латиниці. Радий, що в нашій країні так багато активних і небайдужих людей. Цю дискусію готовий продовжити, і переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок вперед, а не йти в майбутнє з головою, повернутою в минуле!", - зазначив Данілов.
Він також додав, що "особливо цікаво було спостерігати зашкальну істерію, яка почалась у різноманітних опзж, яке навіть не полінувалося зробити окрему заяву".
"Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, то, значить, Україні буде добре!", - резюмував Данілов.