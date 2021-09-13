Данілов здивований реакцією на його заяву про перехід України на латиницю: "Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, значить, Україні буде добре!"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов здивований реакцією на його заяву про необхідність введення латиниці в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю. "Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю", - сказав секретар РНБО.

"Несподівану для мене реакцію викликав зовсім невеликий фрагмент (з інтерв'ю Радіо Свобода - ред.), де я ствердно відповів на запитання слухача щодо доцільності запровадження латиниці. Радий, що в нашій країні так багато активних і небайдужих людей. Цю дискусію готовий продовжити, і переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок вперед, а не йти в майбутнє з головою, повернутою в минуле!", - зазначив Данілов.

Читайте також: Відмова від кирилиці розчинить нашу унікальність, зробить нас слабшими, - В'ятрович

Він також додав, що "особливо цікаво було спостерігати зашкальну істерію, яка почалась у різноманітних опзж, яке навіть не полінувалося зробити окрему заяву".

"Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, то, значить, Україні буде добре!", - резюмував Данілов.