ТСК завершить розслідування Вагнергейту, Іловайської трагедії і переговорів Медведчука до кінця листопада, - Безугла

До цього часу комісія підготує звіт для парламенту. Частину матеріалів розголошувати не будуть - вони відразу потраплять в архів з обмеженим доступом.

Про це журналістам розповіла на брифінгу голова ТСК, нардепка "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"У цьому звіті вже повністю буде кейс з питання "вагнерівців". Також те, що ми встигнемо зробити з інших питань. З огляду на темп, який передбачається, має бути цікаво", - сказала вона.

Частину матеріалів про Вагнергейт, що перебувають під грифом "секретно", не включать до звіту для парламенту. Їх відразу направлять в архів з обмеженим доступом.

Читайте також: Зеленського не викликатимуть на засідання ТСК щодо "вагнерівців", він - недоторканна особа, - "слуга народу" Безугла

"Те, що стосується питання "вагнерівців", частина матеріалів буде під грифом "цілком таємно". Ми не зможемо їх оприлюднити у форматі звіту безпосередньо в парламенті", - пояснила голова ТСК.

Безугла нагадала, що, крім Вагнергейта ТСК розглядає й інші питання. Так, найближчим часом її члени збираються взятися за розслідування обставин Іловайської трагедії, а також розглянуть переговори голови політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука з представниками Росії.