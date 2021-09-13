"Укрзалізниця" оголосила конкурс на посаду постійного голови правління компанії

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) оголосило конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, заявки від претендентів приймаються до 16 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби компанії.

Як повідомляється, основна відповідальність майбутнього глави компанії полягатиме в головуванні і сприянні роботі правління як колегіального органу, застосуванні ефективних практик управління по всій компанії в її відносинах з наглядовою радою, а також з правлінням і іншим рівнем керівництва, а також в управлінні відносинами з урядом як акціонером АТ.

Крім того, новий голова правління відповідатиме "за забезпечення стратегічного і щоденного управління компанією, залізницею та промисловістю; забезпечення ефективного менеджменту стейкхолдерів "Укрзалізниці"; забезпечення імплементації затвердженої довгострокової стратегії УЗ і вдосконалення "дорожньої карти" імплементації з урахуванням нової ринкової структури і законодавства у сфері залізничних перевезень".

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Крім цього, в зоні його відповідальності буде реформування моделі управління бізнесом, трансформація організаційної структури та забезпечення впровадження нових систем управління в суспільстві згідно з міжнародними стандартами; спільно з членом правління, відповідальним за пасажирські перевезення, - супровід невідкладної розробки і впровадження поліпшень якості пасажирських послуг, а також ведення переговорів для досягнення прийнятної угоди щодо соціально важливих пасажирських перевезень з органами влади; забезпечення ефективності та прозорості бізнес-операцій УЗ, посилення фінпоказників і можливостей для подальшого фінансування модернізації бізнесу, а також розробка і послідовна реалізація плану зменшення витрат і підвищення ефективності бізнес-процесів, підготовка суспільства до конкуренції з боку приватного сектора.

Від нового глави компанії також вимагається сприяти розвитку міжнародного залізничного транспорту, включаючи транзит, зміцнювати роль України як логістичного центру, впроваджувати комплексний план автоматизації за допомогою стандартних цифрових систем, включаючи систему - ERP, забезпечувати ефективну боротьбу з корупцією в компанії і її кібернетичну безпеку.

Крім того, серед вимог до претендента - не менше п'яти років досвіду в управлінні великими компаніями як президента, генерального директора, виконавчого директора, голови правління. Необхідно мати успішний досвід у розробці та управлінні складними проєктами в області організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття/поглинання), доведені навички і досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу.

Кандидат також повинен мати глибокі практичні знання з економіки, досвід стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування на великих підприємствах, успішний досвід управління великим портфелем капітальних інвестиційних проєктів, успішний досвід управління змінами регуляторної сфери та впливу уряду, досвід впровадження найкращих практик систем корпоративного управління і рекомендацій для великих підприємств.

Зараз пост в.о. голови правління "Укрзалізниці" обіймає радник міністра інфраструктури Олександр Камишин.