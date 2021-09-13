Підсудний втік із зали суду в Луцьку
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Раніше чоловіка неодноразово судили за зґвалтування і спротив співробітникам правоохоронних органів. У якій справі його притягнули цього разу - невідомо.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.
На засіданні в Луцькому міськрайонному суді розглядали клопотання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою. У залі не було конвою. Коли суддя збирався зачитати рішення про те, щоб відправити чоловіка за ґрати, той вийшов із зали суду і кинувся навтьоки.
У поліції Волині підтвердили факт втечі і повідомили, що розшукують втікача. Відомо, що він був одягнений у спортивний костюм.