Затримання журналіста Єсипенка в окупованому Криму: "Свідки" дають різні свідчення про нібито знайдену "гранату"

У підконтрольному Кремлю "райсуді Сімферополя" 13 вересня на засідання у справі заарештованого українського журналіста Владислава Єсипенка викликали свідків, у тому числі російських оперативників і силовиків, які брали участь у затриманні журналіста, а також "понятих", які розповіли суду різні версії "виявлення гранати" у Єсипенка.

Про це розповів після засідання суду адвокат Дмитро Дінзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Були викликані три свідки: оперативний співробітник, який брав участь разом з оперативним співробітником Коровіним, який складав протоколи обстеження автомобіля. Був Грищенко ще – оперативний співробітник, який забезпечував, наскільки я розумію, участь громадськості та допомагав Коровіну здійснювати оперативно-розшукові заходи на місці. Оперативний співробітник розповів приблизно все те ж саме, що і розповідав Коровін, додав, що ніякого відеозапису та фотозйомки він не бачив, пояснити з цього приводу він нічого не зміг, розповів, що він перший виявив гранату, виклав її відповідно чи то на килимок, чи то на сидіння автомобіля, граната була виявлена в ніші, в підсумці. Потім були представники громадськості – дівчинка і чоловік, які брали участь при обстеженні автомобіля і які також були присутні при виявленні цієї гранати. Вони розповіли зовсім іншу схему", – зазначив адвокат.

За словами Дінзе, ці свідки заявили, що "після того, як автомобіль був зупинений, Єсипенка вивели з автомобіля співробітники ДІБДР, які відійшли від автомобіля, потім підійшли співробітники ФСБ, які попросили Єсипенка відчинити двері".

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"Він (Владислав Єсипенко – ред.) відчинив усі двері та багажник, далі запустили кінолога з собакою, який нібито виявив вибуховий пристрій, після цього підійшов вибухотехнік, один із понятих сказав, що він був із якимсь приладом. Ми припускаємо, що це був газоаналізатор вибухових речовин, щоб виявити, чи дійсно там бойове спорядження було, граната чи ні. Але цей прилад ніде не фіксувався, в протоколі його немає, відповідно. Далі граната була роздетонована, опис гранати представники громадськості дати не змогли: чи були там гумки, ліска, ковпачки якісь на детонаторі, і як сама граната виглядала, вони не згадали. І якщо їхні свідчення подивитися, там конкретики ніякої немає", – заявив Дмитро Дінзе.

Він додав, що один зі свідків заявив, що при цьому проводилася відеозйомка, а другий стверджував, що велася фотозйомка.

За словами адвоката, на наступному судовому засіданні будуть заслухані ще кілька свідків. Також захист має намір оглянути автомобіль журналіста, щоб з'ясувати, чи могла в ніші, згаданій силовиками, "поміститися граната разом із підсумком".

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.