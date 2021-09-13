Місія МВФ прибуде в Україну наступного тижня, - Мінфін

Уряд України очікує на наступному тижні візит місії Міжнародного валютного фонду.

Про це стало відомо під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з віцепрезидентом Світового банку Анною Б'єрде, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Українська сторона зазначила, що очікує місію МВФ наступного тижня", - сказано в повідомленні.

На зустрічі обговорювалися умови отримання "Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", співпраця з Міжнародним валютним фондом, результати реалізації спільних проєктів, зелений перехід в Україні та основні напрямки подальшої співпраці.

Читайте також: Місія МВФ почне роботу в Україні 21-23 вересня, - представник Фонду в Києві Рашкован

Світовий банк - один із ключових партнерів України.

Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько 5 млрд дол. з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. Міністр фінансів Сергій Марченко припускав, що ця програма може бути продовжена ще на пів року.