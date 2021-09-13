Геологи оцінюють збитки від втрат у Криму і Чорному морі в $50 млрд, - ЗМІ

За офіційними даними, збитки від втрат з природних ресурсів у Криму і на шельфі Чорного моря становлять близько 50 мільярдів доларів.

Про це заявив Крим.Реалії колишній заступник голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага, передає Цензор.НЕТ.

"За загальними цифрами, за офіційними даними, збитки від втрати надр у Криму та на шельфі Чорного моря становлять приблизно 50 мільярдів доларів. Однак, на мою думку, ці цифри занижені", – зазначив він.

Зокрема, за його інформацією, у 2013 році Україна для іноземних компаній видала дозвіл на видобуток нафти в Чорному морі. Угода передбачала роботи до 2063 року та інвестиції в 4 мільярди доларів.

"Якщо ми говоримо про родовище "Суботине ", то угода була підписана про розподіл продукції з компанією ENI, італійською компанією. Також були й інші учасники. Угода якраз передбачала розробку першого нафтового родовища на шельфі Чорного моря. Але в зв'язку з відомими причинами, анексією Криму – цей проєкт зупинився", – зазначив Сарамага.

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Він також зазначив, що в 2013 році Міністерство енергетики України та компанії Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, OMV Petrom підписали договір про укладення угоди про розподіл вуглеводнів на ділянці "Скіфська". Через анексію Криму інвестиції теж заморозили.

Не контролює Україна і викачування газу на свердловинах "Чорноморнафтогазу", які захопила Росія. А це, за словами експерта, приблизно два мільярди кубометрів газу в рік. Нагадаємо, у червні керівник Прокуратури АРК і Севастополя Ігор Поночовний розповів, що українські правоохоронці відкрили та розслідують кримінальні провадження щодо 20 фактів забруднення навколишнього середовища в Криму, а також із видобутку копалин на півострові.

Раніше в Прокуратурі АРК повідомляли про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації Криму. Як зазначили у відомстві, в кримінальних процесах прокуратури автономії вже зафіксовані факти "самовільного використання надр у Криму, викидів занечищувальних речовин в атмосферне повітря, знищення об'єктів лісового, водного та природно-заповідного фонду тощо".