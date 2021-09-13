Людина, схожа на нардепа Лероса, займалася організацією підпалу свого автомобіля, - ДБР (оновлено). ВIДЕО

У Державному бюро розслідувань прокоментували відео, яке сьогодні з'явилося на одному із Telegram-каналів під назвою "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"На відео зафіксовано особу, що зовні схожа на народного депутата Гео Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме – імітації нападу на себе особисто задля створення ілюзії погроз, нібито, за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади. Також на відео він обговорює зі співрозмовником план використання даної ситуації, як інформаційного приводу для подальших публічних виступів", - говориться в повідомленні.

На думку ДБР, дії вказаної особи можуть бути кваліфіковані за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) про що ДБР проінформував Офіс Генерального прокурора задля надання правової оцінки та внесення інформації в ЄРДР.

Відео, на якому схожий на Лероса чоловік говорить про підпал машини депутата, спочатку було опубліковано в телеграм-каналі "Україна Онлайн", а пізніше розійшлося соцмережами. Хто виготовив ролик і коли було відзнято включений в нього матеріал, невідомо.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року народний депутат України Гео Лерос заявив про підпал свого автомобіля.