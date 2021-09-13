Лерос: Звук на відео повністю сфабриковано, 70% екрану - замазано

Нардеп Гео Лерос прокоментував публікацію відео, на якому схожа на нього людина нібито домовляється про підпал його автомобіля.

Свою позицію Лерос озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Через сумнівні анонімні ТГ канали почалася брудна кампанія проти мене у відповідь на події, які відбулися у Верховній Раді минулого тижня. На відео повністю сфабриковано звук і замазано 70% екрану", - написав він.

У публікації відео нардеп звинувачує "зграю Зеленського".

Дивіться також: Людина, схожа на нардепа Лероса, займалася організацією підпалу свого автомобіля, - ДБР

"Сама тема і звук вибрані не просто так, адже вони є максимально цинічною спробою знищити мою репутацію. В мої уста вкладають якісь неадекватні слова, за які я б давно сидів у в'язниці, але вони чомусь чекали саме цього моменту", - стверджує Лерос.

Він пообіцяв завтра подати заяву в правоохоронні органи, щоб вони дали оцінку цьому відео.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.