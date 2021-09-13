Поліція вивчає відео з людиною, схожою на Лероса

Опубліковане в Telegram відео долучать до матеріалів кримінального провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в мережі було опубліковано відео нібито за участю народного депутата: на ньому він з невідомими обговорює можливі протиправні дії щодо себе, щоб привернути увагу до своєї діяльності, а також отримує пакет з грошима", - наголошується в повідомленні.

Поліцейські обіцяють долучити це відео до матеріалів кримінального провадження, ретельно вивчити його, провести слідчі дії й експертні дослідження.

Читайте також: Лерос: Звук на відео повністю сфабриковано, 70% екрану - замазано

Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.

Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабриковано.