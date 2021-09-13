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Нові факти на засіданні ТСК щодо "вагнерівців" викликають розбіжності з офіційною версією, - нардеп "Голосу" Костенко

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Нові факти на засіданні ТСК щодо "вагнерівців" викликають розбіжності з офіційною версією, - нардеп "Голосу" Костенко
На засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища.

Про це пише у Фейсбуці народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

Костенко нагадав, що комісія сьогодні заслухала людей, які планували спецоперацію і брали в ній безпосередню участь.

"На засіданні комісії були озвучені нові факти, що стосуються оперативних заходів. Виникають розбіжності з раніше озвученою офіційною версією ТСК щодо планування та реалізації спецоперації", - написав він.

Нардеп зазначив, що під час засідання прозвучали нові прізвища. "Ці люди також повинні бути заслухані", - вважає він.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Зелене чмо буде брехати і затуляти журналістам рота . Воно створило групу в телеграмі з журналістами і диктує що і як писати.

    І плювати на всі обов'язки президента. Головне рейтинг.
  • Ksenia VB
    Прессекретут Зеленського дає інтерв'ю мовою окупанта. Чули закон про мову ?
  • Small Jerboa
    Это ВЫ, Зе-тыпилы всеми силами стараетесь превратить историю ГОС ИЗМЕНЫ вашего Зели в "мыльную оперу".
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