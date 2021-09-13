Нові факти на засіданні ТСК щодо "вагнерівців" викликають розбіжності з офіційною версією, - нардеп "Голосу" Костенко
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На засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища.
Про це пише у Фейсбуці народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
Костенко нагадав, що комісія сьогодні заслухала людей, які планували спецоперацію і брали в ній безпосередню участь.
"На засіданні комісії були озвучені нові факти, що стосуються оперативних заходів. Виникають розбіжності з раніше озвученою офіційною версією ТСК щодо планування та реалізації спецоперації", - написав він.
Нардеп зазначив, що під час засідання прозвучали нові прізвища. "Ці люди також повинні бути заслухані", - вважає він.