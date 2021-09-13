Кабмін встановив нові карантинні норми і ввів два види COVID-сертифікатів

В Україні вводять два види COVID-сертифікатів. Для тих, хто отримав, одне-два щеплення або не вакциновані взагалі, діятимуть різні обмеження. Нові правила запрацюють через тиждень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ

В Україні діятимуть "зелені" і "жовті" COVID-сертифікати. "Жовтий" можна буде отримати після першого щеплення, "зелений" - після двох.

Карантинні обмеження для власників "жовтого" і "зеленого" сертифікатів відрізнятимуться.

При введенні "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки навчальні заклади зможуть продовжувати роботу, якщо у 80% співробітників будуть "жовті" або "зелені" сертифікати. Також обмеження не діятимуть, якщо всі учасники і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

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Остаточне рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть, тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат. Діючі обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників і організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів і басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.

За наявності у людини, що перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується і осіб, що прибувають із тимчасово окупованих територій.