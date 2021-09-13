"ЄС" офіційно висунула кандидатом у депутати Романа Сущенка, - Порошенко
Про це на брифінгу повідомив лідер партії Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Патріот, професіонал, талановитий журналіст, який довгі роки працював у Парижі. Російська ФСБ викрала Романа, кинула його за грати, вимагаючи зрадити і здати Україну. І Роман продемонстрував таку силу, таку твердість, таку любов до України , що засмучені навіть були бандити з російського ФСБ. Нам вдалося разом з трьома тисячами заручників Романа повернути до України. І мені надзвичайно приємно, що Роман прийняв рішення повернутися до Черкаської області, очолити нашу обласну партійну організацію, і внаслідок його наполегливої роботи, близькості з людьми, активною роботою в полі, рейтинг нашої політичної сили між парламентськими і місцевими виборами зріс вдвічі", – зазначає Порошенко.
"Лише з цією командою ми продовжимо курс до ЄС і НАТО і не допустимо проросійського реваншу в Україні. Європейський шлях – це будівництво Європи в Україні", – заявив Сущенко.
У 184 окрузі на Херсонщині кандидатом у народні депутати від "Європейської Солідарності" став відомий фермер, меценат Ігор Йосипенко.
"Ігор Йосипенко – фермер, людина від землі. Людина, яка знає, що таке сільська праця. Людина, яка не є якимось парашутистом, а знає точно проблеми мешканців Херсонської області. Він довів, неодноразово обираючись і перемагаючи на окрузі обласного рівня, зараз дуже достойно і потужно представлятиме "Європейську Солідарність" на виборах у Херсонській області", – говорить Порошенко.
На Вінничині на посаду голови Липовецької ОТГ "ЄС" висуває директора школи, учасника АТО Василя Авраменка.
"На посаду голови Липовецької ОТГ ми плануємо висунути неймовірну людину – вчителя, директора школи, людину, яка користується шаленою любов’ю учнів, колективу, містян, які сьогодні поруч з ними. Це неймовірна і фантастична особистість. Людина, яка добровольцем пішла на фронт. Людина, яка в секторі С захищала українську землю і під час АТО, і під час ООС", – повідомив Порошенко.
"Наша спільна перемога – це надія на краще майбутнє для всього українського народу", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".