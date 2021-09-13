"ЄС" офіційно висунула кандидатом у депутати Романа Сущенка, - Порошенко

Кандидатом у народні депутати від партії "Європейська Солідарність" у 197-му окрузі на Черкащині став Роман Сущенко – журналіст, колишній політв’язень Кремля, перший заступник голови Черкаської обласної ради.

Про це на брифінгу повідомив лідер партії Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Патріот, професіонал, талановитий журналіст, який довгі роки працював у Парижі. Російська ФСБ викрала Романа, кинула його за грати, вимагаючи зрадити і здати Україну. І Роман продемонстрував таку силу, таку твердість, таку любов до України , що засмучені навіть були бандити з російського ФСБ. Нам вдалося разом з трьома тисячами заручників Романа повернути до України. І мені надзвичайно приємно, що Роман прийняв рішення повернутися до Черкаської області, очолити нашу обласну партійну організацію, і внаслідок його наполегливої роботи, близькості з людьми, активною роботою в полі, рейтинг нашої політичної сили між парламентськими і місцевими виборами зріс вдвічі", – зазначає Порошенко.

"Лише з цією командою ми продовжимо курс до ЄС і НАТО і не допустимо проросійського реваншу в Україні. Європейський шлях – це будівництво Європи в Україні", – заявив Сущенко.

У 184 окрузі на Херсонщині кандидатом у народні депутати від "Європейської Солідарності" став відомий фермер, меценат Ігор Йосипенко.

"Ігор Йосипенко – фермер, людина від землі. Людина, яка знає, що таке сільська праця. Людина, яка не є якимось парашутистом, а знає точно проблеми мешканців Херсонської області. Він довів, неодноразово обираючись і перемагаючи на окрузі обласного рівня, зараз дуже достойно і потужно представлятиме "Європейську Солідарність" на виборах у Херсонській області", – говорить Порошенко.

На Вінничині на посаду голови Липовецької ОТГ "ЄС" висуває директора школи, учасника АТО Василя Авраменка.

"На посаду голови Липовецької ОТГ ми плануємо висунути неймовірну людину – вчителя, директора школи, людину, яка користується шаленою любов’ю учнів, колективу, містян, які сьогодні поруч з ними. Це неймовірна і фантастична особистість. Людина, яка добровольцем пішла на фронт. Людина, яка в секторі С захищала українську землю і під час АТО, і під час ООС", – повідомив Порошенко.

"Наша спільна перемога – це надія на краще майбутнє для всього українського народу", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА