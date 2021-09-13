Головні новини 13 вересня: судова реформа висить на волосині, скандал з відео про підпал машини Лероса

Рада Суддів заблокувала основну частину судової реформи, поліція розбирається з відео, на якому схожий на Лероса чоловік обговорює підпал машини нардепа, в Україні ввели нові карантинні правила - головні новини 13 вересня.

Рада суддів заблокувала частину судової реформи

Члени Ради Суддів відмовилися делегувати своїх представників в Етичну раду, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів Вищої ради правосуддя. Без цього не можна запустити процес очищення ВРП. Врятувати всіх обіцяє Зеленський: у четвер він скликає в ОП зустріч за участю голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки" та каже, що не допустить блокування реформи.

Скандал з відео про підпал машини Лероса

Сьогодні в Telegram було опубліковано відео, на якому схожа на Лероса людина обговорює організацію підпалу машини народного депутата. ДБР заявило, що в діях знятого на приховану камеру чоловіка може бути склад злочину. Поліція обіцяє ретельно вивчити запис і долучити його до кримінальної справи. Лерос каже, що це - "брудна компанія зграї Зеленського". За його словами, звук на відео повністю сфабриковано.

Засідання ТСК щодо "вагнерівців"

Сьогодні - другий день засідання, а буде ще й третій - завтра (спочатку все збиралися встигнути ще минулої п'ятниці). Тимчасова слідча комісія вперше заслухала безпосередніх учасників спецоперації, їхні свідчення внесли в протокол. Завтра заслухають ще й ексначальника ГУР Міноборони Бурбу. А от Зеленського кликати не будуть: він недоторканний. Свою роботу - а це розслідування не тільки Вагнергейта, а й також Іловайської трагедії і переговорів Медведчука з росіянами - комісія планує завершити до кінця листопада.

Нові карантинні правила

Кабмін ухвалив їх сьогодні, в дію вступлять через тиждень. В Україні вводять 2 види сертифікатів про вакцинацію: "жовтий" видаватимуть після отримання першої дози вакцини, "зелений" - після другої. Обмеження, що діють у тому чи іншому регіоні, залежатимуть від того, у якого відсотка людей будуть "жовті" та "зелені" сертифікати.

Ціни на газ в Європі б'ють рекорди, взимку загрожує дефіцит

Тисяча кубометрів газу коштує вже $737 (ще в серпні було $533). Держдеп заявляє, що Європі взимку загрожує дефіцит газу і "на карту поставлені життя людей". Німеччина тим часом почала сертифікувати "Північний потік-2". Процес займе близько чотирьох місяців.

Україна хоче отримати затриманого в Чехії російського бойовика Франчетті

З відповідним запитом Офіс генпрокурора звернувся в МЗС Чеської Республіки. Франчетті, за даними українських слідчих, причетний до окупації Криму. Лавров злиться і вимагає від Праги пояснень.

Моргенштерну в Україну не можна, - СБУ

Заборону на його в'їзд в країну офіційно підтвердили в СБУ. У спецслужбі пояснили, що "в творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин". Будь-які його гастролі на території країни заборонені.

Чернігівчанина судять за напис "Зеля х#йло"

За версією слідчих, чоловік 120 разів написав на розташованих по всьому місту парканах і стінах будинків "Зеля х#йло". Спочатку йому інкримінували статтю про хуліганство з Кримінального кодексу, але потім вирішили висунути адміністративне правопорушення. Сьогодні було перше засідання суду, продовження - завтра.