У Білорусі зі шкільних підручників прибрали згадку про Шушкевича і Алексієвич

У нових підручниках з історії Білорусі для 11-го класу шкіл немає згадування про першого керівника країни після розпаду Радянського Союзу Станіслава Шушкевича і лауреатку Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з білоруською шкільною програмою, в 11-му класі вивчається історія країни з кінця 19-го століття до початку 21-го століття.

Станіслав Шушкевич у 1991 році підписав Біловезькі угоди, які констатували розпад Радянського Союзу. Світлана Алексієвич на початку 21-го століття стала найвідомішою білоруською письменницею, отримавши за свої книги багато світових премій.

Читайте також: "Не впадайте у відчай", - нобелівська лауреатка Алексієвич звернулася до білорусів

Шушкевич і Алексієвич після президентських виборів 2020 року виступили з різкою критикою Олександра Лукашенка.

Раніше в Білорусі зі шкільної програми з літератури виключили твори Алексієвич, а також російських письменників Володимира Набокова і Олександра Солженіцина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЕН-центр, яким керує Алексієвич, ліквідували в Білорусі