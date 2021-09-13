Російський бойовик Франчетті після окупації в Криму стежив за незгодними і видавав їх армії РФ, - поліція

Затриманий у Празі російський бойовик Олександр Франчетті очолював розвідгрупу "Північний вітер", що діяла в складі "Самооборони Криму".

Про це повідомив Цензор.НЕТ перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелєєв.

За його словами, група Франчетті, в якій було 12 осіб, проводила розвідувальну роботу і підпорядковувалася керівнику "Самооборони Криму".

Серед завдань, які покладалися на групу Франчетті, - отримання оперативних даних про українську техніку і її пересування. "Наприклад, близько 4 тижнів вони працювали з пересуванням з материкової частини України на пункт пропуску "Чонгар" нашої техніки. Всю зібрану інформацію передавали в штаб керівництва "Самооборони Криму". Вони ж відстежували ситуацію щодо поїзду, який у Крим планував направити "Правий сектор", - розповідає Пантелєєв.

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Як встановило слідство, бійців у групу він відбирав самостійно. Його правою рукою і заступником був громадянин Сербії Дені Берич, який разом з іншими учасниками групи проводив огляд стратегічних об'єктів, а також відстежував і затримував "проукраїнськи" налаштованих людей. Наприклад, одну з груп затримали в Чорноріченському районі біля Севастополя. Взагалі відстеження громадян, не згодних з діями загарбників, - це теж було одне з ключових завдань "Північного вітру". Після затримання людей передавали збройним силам РФ.

За такі дії, після окупації території АР Крим та Севастополя, Франчетті нагородили медаллю "За повернення Криму".

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Нагадаємо, 12 вересня на запит України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії. Офіс генпрокурора звернувся в Міністерство юстиції Чеської Республіки з проханням про його видачу. Посольство Росії в Празі направило в МЗС Чехії ноту у зв'язку із затриманням Франчетті.