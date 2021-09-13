Після захоплення Криму російського бойовика Франчетті перекинули на Донбас, - поліція

Затриманий 12 вересня в Празі російський бойовик Олександр Франчетті після окупації Криму їздив воювати на Донбас.

Про це повідомив Цензор.НЕТ перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелєєв.

"Після того, як був захоплений Крим, Франчетті перемістили на Донбас, де починалися активні бойові дії. Це ще раз підтверджувало, що він - не якийсь житель півострова, обурений діями української влади, як це демонструвалося. Це людина, яка була призначена керівником однієї з розвідувальних груп і виконувала поставлені завдання", - розповів він.

Читайте також: Затримання російського бойовика Франчетті в Чехії: Лавров вимагає від Праги пояснень

Нагадаємо, 12 вересня на запит України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії. Офіс генпрокурора звернувся в МЗС Чеської Республіки з проханням про його видачу. Посольство Росії в Празі направило в МЗС Чехії ноту у зв'язку із затриманням Франчетті.