У Сенаті США заявили, що "Запад-2021" - це здача суверенітету Білорусі
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Участь Білорусі в російських військових навчаннях "Запад-2021" демонструє продовження здачі суверенітету цієї країни Лукашенком.
Про це заявили в комітеті Сенату США у закордонних справах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Автори заяви називають режим Лукашенка "нелегітимним", а його самого - "безжалісним диктатором".
У комітеті зазначили, що США підтримують союзників по НАТО Естонію, Латвію і Литву перед лицем агресії Кремля.
Раніше спікер Кремля Пєсков заявив, що Мінськ і Москва будуть надалі розвивати військово-технічне співробітництво і практику проведення спільних навчань.