У Сенаті США заявили, що "Запад-2021" - це здача суверенітету Білорусі

Участь Білорусі в російських військових навчаннях "Запад-2021" демонструє продовження здачі суверенітету цієї країни Лукашенком.

Про це заявили в комітеті Сенату США у закордонних справах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Автори заяви називають режим Лукашенка "нелегітимним", а його самого - "безжалісним диктатором".

У комітеті зазначили, що США підтримують союзників по НАТО Естонію, Латвію і Литву перед лицем агресії Кремля.

Раніше спікер Кремля Пєсков заявив, що Мінськ і Москва будуть надалі розвивати військово-технічне співробітництво і практику проведення спільних навчань.

Читайте також: Навчання РФ і РБ "Захід-2021" не становлять загрози для України, - Наєв