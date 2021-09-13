Від початку роботи ринку землі в Україні продали 35,9 тис. га, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

За час роботи ринку землі в Україні було укладено 15 533 угод щодо 35 876 ​​гектарів сільгоспугідь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики.

У регіональному розрізі за кількістю угод найбільше укладали в Полтавській (1403 договори) і Київській (1371 договір) областях. За площею лідирують Кіровоградська (4 930,9 га) і Харківська (4236 га) області.

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Доступ до Державного земельного кадастру отримали вже понад 4,9 тис. нотаріусів.

"Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4943 нотаріуси. Всього заяв - 5552, з них погоджено 4905, в черзі на розгляд - 6, відмову отримав 641", - сказано в повідомленні міністерства.