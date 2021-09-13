Погіршення епідситуації в Україні - не показник початку третьої хвилі пандемії, - Кузін

Погіршення епідеміологічної ситуації в Україні через поширення коронавірусу не є свідченням "третьої хвилі" пандемії.

Про це на каналі UA:Перший заявив головний санлікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми восьмий тиждень поспіль бачимо поступове зростання (захворюваності на COVID-19 — ред.) і ускладнення епідемічної ситуації. Ми бачимо, що тих, які одужали набагато менше, ніж тих, що захворіли, і це призводить до того, що медична система поступово заповнюється. Темп приросту — це +3% кожного дня. Це не початок ще хвилі, тобто ситуація є контрольованою", — заявив чиновник.

За його словами, є велика кількість громад і районів, "які викликають занепокоєння", і де ситуація "може вийти з-під контролю".

Водночас Кузін зауважив, що наразі в Україні використовуються норми "адаптивного карантину", саме тому при заповненості ліжок у лікарнях на понад 50% — регіони переходитимуть до "помаранчевих" та "червоних" зон. Він також пояснив, що на сьогодні "показники свідчать про наближення до "жовтої зони".

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