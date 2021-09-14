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Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, - держсекретар США Блінкен

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Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, - держсекретар США Блінкен
США мають намір повною мірою виконати зобов'язання перед Україною у сфері безпеки.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Конгресмен Браян Фіцпатрік (республіканець від штату Пенсільванія) запитав Блінкена, чи може Вашингтонська адміністрація підтвердити, що має намір зробити все можливе для підтримки "друзів в Україні в разі російської агресії і друзів на Тайвані в разі китайської агресії".

"Абсолютно точно. Ми виконаємо наші зобов'язання. Ми виконаємо наші зобов'язання перед Тайванем, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, в тому числі до речі, ті, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали лише приблизно два тижні тому", - сказав держсекретар США.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Вы с утра уже радуете своим оптимизмом .

    А скабеева уже в прединфарктном состоянии - надо только трошки додавить очередным предложением Данилова.
    Я бы предложила заставить платить по 10 тыс уе в бюджет Украины все взъезжающие авто и фурына российских номерах 😀😀😀 как компенсацию за испорченные войной дороги .
  • Maksim Perepelitca
    Ти знаєш що то таке ? То стратегічний бомардувальник . Навіщо Україні - стратегічні бомбадувальники , призначення яких лише одне - бомбіть Амєріку . Ми що , колись збирались воювати на іншому кінці світу ? .А знаєш у скільки бюджету обходился б обслуговування бомбардувальників , які ніколи і нікуди не полетять ??

    Те саме з недобудованими ракетними крейсерами , один з яких продали китайцям . Пам'ятаю скільки було з цього приводу , правєдного гнєва . А як подумати , - навіщо Україні вкидати мільярди долларів , в добудову кораблів , призначення яких - війна на океанських просторах .?? . З ким нам там воювати ? В нас ворог - ось , поряд , під боком , а не в Тихому чи Атлантичному океанах .
  • Senator S 01a656ec
    Фишка тут совсем в другом...,несмотря на шкандаль в команде Зелемойских ,США,это вам не Мавзолейные бараны Гопника...,атомную энергетику Украину США переоборудуют по полному тарифу и 30 ярдов долларов уже в пути на эти цели....,отдельная песня вооружения...,Ллойд Остин глава Пентагона прибудет в Украину в самое ближайшие дни...,следом за ОЛстином прилетит и сам Блинкэн...,
    Мавзолейные крысы ...ФАс...********* подключите...,пусть Мымра голос подасть...
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