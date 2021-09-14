Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, - держсекретар США Блінкен

США мають намір повною мірою виконати зобов'язання перед Україною у сфері безпеки.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Конгресмен Браян Фіцпатрік (республіканець від штату Пенсільванія) запитав Блінкена, чи може Вашингтонська адміністрація підтвердити, що має намір зробити все можливе для підтримки "друзів в Україні в разі російської агресії і друзів на Тайвані в разі китайської агресії".

"Абсолютно точно. Ми виконаємо наші зобов'язання. Ми виконаємо наші зобов'язання перед Тайванем, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, в тому числі до речі, ті, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали лише приблизно два тижні тому", - сказав держсекретар США.

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