Нонсенс і руйнування традицій, - мовознавець Гриценко про можливий перехід на латиницю в Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко.
Мовознавець звернув увагу на тривалий часовий термін використання кириличних символів в українській писемності. Гриценко зазначив, що кирилиця активно почала поширюватися на нашій території з Х століття.
"Кирилиця в України існує принаймні спорадично, тобто частково, з IX століття, а з Х століття почалося масове поширення кириличної книги – а це те, через що утвердилася наша держава. Тому що через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді казали - посадники) у різні міста", - розповів Павло Гриценко.
На питання про те, чому в Україні немає сенсу застосовувати обидва формати писемності, як, наприклад, у Сербії, Гриценко відповів, що це буде нонсенсом. За його словами, паралельність згубно позначиться на традиціях України.
"Це нонсенс. У нас є прекрасна традиція кирилична, у нас є створена величезна інформаційна база на кириличній основі. Київ був тому матір’ю містам (князівствам) Руським, що він надсилав туди книги та грамотність. Тепер ми хочемо це все ліквідувати? І ніякої паралельності, всяка паралельність руйнує – руйнувати традицію не можна", - сказав експерт.
Тема про переведення України на латиницю виникала після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він повідомив, що є сенс запровадити в Україні писемність латиницею. Таке перетворення він назвав "однією з фундаментальних речей". "Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей — що нам треба позбутися кирилиці та перейти на латиницю", — сказав Данілов, який також є прихильником ідеї позначення англійської мови в Україні як обов'язкової.