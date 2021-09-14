Байден уперше в історії проведе очний саміт з лідерами Австралії, Індії та Японії для вирішення викликів ХХІ століття

Президент США Джо Байден збирає у вересні саміт лідерів "четвірки". В очному форматі лідери в цьому складі зустрінуться вперше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості вітати у Білому домі прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді й прем’єр-міністра Японії Йошіхіде Суга", – йдеться у тексті повідомлення.

Попередня зустріч політиків на вищому рівні відбулася у березні в онлайн-режимі. Саміт у вересні обіцяють провести в очному форматі.

Прийняття лідерів "четвірки" демонструє пріоритет адміністрації Байдена-Гарріса щодо участі в Індо-Тихоокеанському регіоні, пояснюють у Вашингтоні.

Серед цілей зустрічі вказано "вирішення викликів ХХІ століття".

Лідери "четвірки" зосередяться на поглибленні зв’язків зі США, просуванні практичної співпраці у сфері боротьби з коронавірусом, вирішення проблеми кліматичної кризи, партнерства у сфері нових технологій і кіберпростору, а також сприяння вільному й відкритому Індо-Тихоокеанського регіону.

Після виведення військ з Афганістану США зосередили свою увагу на протистоянні Китаю. Країни з найвищою толерантністю до ризику – і, отже, найбільшою готовністю протистояти Китаю – це Японія та Австралія. Обидві є давніми союзниками Сполучених Штатів.

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Після зустрічі з керівництвом Японії і Південної Кореї американський глава підтвердив, що вони працюватимуть разом у відповідь на загрози з боку КНР. Заяви мали на меті надіслати Пекіну чіткий і зрозумілий сигнал про неприпустимість порушувати поточний глобальний порядок.

Масове посилення обороноздатності Китаю збільшило військову перевагу над США в Азії.

За підрахунком експертів, Китай має приблизно в п’ять разів більше винищувачів, розміщених в Індо-Тихоокеанському регіоні, ніж США. За прогнозами Індо-Тихоокеанського командування США, до 2025 року це число зросте у вісім разів.

Також вважається, що Китай розгорнув близько 2 тисячі наземних ракет середньої дальності, тоді як у військових США таких в регіоні немає.