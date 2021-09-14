В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 3332 нові випадки зараження, 1404 особи одужали

В Україні зафіксовано 3332 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 14 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 97 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався на початку червня 2021 року - 9 червня 97 летальних випадків, 7 червня - 118.