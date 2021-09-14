Три людини загинули, ще трьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Хмельниччині, - ДСНС
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На автодорозі Житомир-Чернівці зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули три людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"13 вересня о 21:25 поблизу с. Слобідка-Рахнівська Кам’янець-Подільського району на автодорозі Н-03 "Житомир-Чернівці" сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло 3 особи та травмовано 3 особи (з них 1 дитина, 2011 р.н.)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що з травмами різного ступеня тяжкості постраждалих було госпіталізовано.
Від ДСНС залучалися 6 осіб і 1 одиниця техніки.