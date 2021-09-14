Зеленський жорстко і правильно відреагував на блокування "судовою мафією" його реформи. Гадаю, він дотримається слова, - Шабунін

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на блокування "судовою мафією" його реформи.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський жорстко відреагував на блокування судовою мафією його реформи: "Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював"

Як на мене, чітка і дуже правильна заява, за яку я президенту щиро вдячний. Якщо Зеленський не проведе жодної іншої реформи, окрім судової, він лише нею впише себе в історію України", - написав він.

За словами Шабуніна, реформа судів, без перебільшення, найважливіша реформа країни, на яку не спромігся жоден інший президент.

"Вже за кілька годин після заяви Зеленського судова мафія дала задню. Голова Ради Суддів (РС) заявив, що вони вже найближчим часом визначаться з представниками в Етичну Комісію (що розблокує зупинену ними реформу): https://bit.ly/3EcmKVP.

Відповім Голові РС Б. Монічу (а вірніше ВРП і Портнову, які Монічем і ко керують) словами президента з тої ж заяви: "Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість", - написав голова ЦПК.

"Я, до речі, думаю, що Зеленський дотримається слова і зламає саботаж своєї ж реформи. Президент автор законопроєкту - тож реформа насправді його. До того ж, саме його фракція зробила реформу навіть жорсткішою, ніж просили західні партнери", - наголосив Шабунін.

Крім того він нагадав, що два роки тому та сама судова мафія вже зірвала першу судову реформу президента: "Тоді ВРП (точно так само як зараз РС) тупо не виконала пряму норму закону".

"Помилкою ОП було вступати з цими упирями в переговори і намагатися привести їх до тями. В підсумку Україна втратила ДВА роки, а зараз судова мафія зриває ДРУГУ спробу в точно такий спосіб, як зірвала першу.

Якщо президент проковтне це знову, то країною керуватиме не він, а судова мафія. Не думаю, що він на таке погодиться.

Як думаєте, цього разу Зеленський зламає судову мафію чи прогнеться під неї?" - резюмував глава ЦПК.

Також читайте: Зеленський про блокування Радою суддів судової реформи: Кожна незаконна дія отримає негайну відсіч

Раніше на своєму засіданні 13 вересня члени Ради суддів відмовилися делегувати своїх представників до Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП.