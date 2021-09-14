Кузін про переведення України в "жовту зону": Рішення, найімовірніше, буде цього тижня
Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар заявив в інтерв'ю виданню "Ліга.net".
Щодо впровадження "жовтої" зони в країні має бути відповідне рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зазначив він.
"Рішення комісії має бути гармонізованим зі змінами у постанові 1236, які регулюють обмеження або порядок роботи тих чи інших зон. Рішення про введення або перехід до іншої зони ухвалює виключно комісія. Таке рішення, найімовірніше, буде цього тижня", - вважає він.
Будь-яка регуляція, яка стосується можливих обмежень або змін порядку в роботі держустанов, бізнесу або громадян, має набути чинності через сім днів, зазначив санлікар.
За його словами, Україна повертається в режим регулярних засідань комісій ТЕБ та НС. Ця комісія засідатиме раз на два тижні.
"Залежно від розвитку ситуації, можемо перейти на щотижневі засідання", - уточнив Кузін.